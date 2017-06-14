14 июня – день памяти святого мученика Иустина Философа и всех с ним пострадавших

Святой мученик Иустин Философ родился в Сихеме, в одном из городов Самарии.

Родители Иустина по происхождению были греки, а по вероисповеданию - язычники.

Святой с детства отличался глубоким умом, любовью к наукам и горячим стремлением к познанию истины.

Он в совершенстве изучил различные направления греческой философии и убедился, что ни одно из этих языческих учений не открывает пути к познанию Истинного Бога.

Однажды, прогуливаясь в уединенном месте за городом и размышляя о том, где искать путь к познанию Истины, он встретил старца, который в продолжительной беседе раскрыл Иустину сущность христианского учения и посоветовал искать разрешения всех вопросов жизни в книгах Священного Писания.

На тридцатом году жизни Иустин принял святое Крещение. С того времени свои дарования и обширные философские познания святой Иустин посвятил проповеди Евангелия среди язычников.

Около 155 года, когда император Антонин Пий начал гонение на христиан, святой Иустин лично подал ему "Апологию" в защиту неповинно осужденных на казнь христиан.

Произведение оказало столь благотворное воздействие на императора, что он прекратил гонение.

С решением императора святой Иустин отправился в Азию, где особенно сильно преследовали христиан, и сам распространял радостную весть об императорском указе по окрестным городам и странам.

После возвращения в Рим святой Иустин был взят под стражу, по навету философа Крисцента, а затем подвергнут пыткам.

Святой Иустин принял мученическую смерть в 166 году вместе с некоторыми из числа своих учеников.

Тропарь

Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего: имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.

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