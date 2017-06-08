8 июня Православная Церковь молитвенно вспоминает обретение мощей преподобного Макария Калязинского

Преподобный Макарий родился в селе Кожино, Тверская область, в семье бояр Кожиных Василия и Ирины.

В 18 лет юноша женился на Елене Яхонтовой, через 3 года после смерти супруги ушёл в Клобуковский монастырь города Кашина, где был пострижен с именем Макарий.

Через несколько лет Макарий покинул монастырь и ушёл жить в пустынное место, расположенное в 18 километрах от Кашина, где поставил себе келью посреди дремучего леса.

Вскоре к нему присоединились 7 старцев из Клобуковского монастыря. Через некоторое на месте их общежития образовался Троицкий монастырь, который прославился ещё при жизни преподобного.

Скончался преподобный Макарий в марте 1483 года и был погребен в построенной им деревянной церкви.

В 1521 году при ремонтных работах в храме был обнаружен гроб с телом Макария, вскрыв его, по преданию, были обнаружены нетленные мощи святого.

Произошло это следующим образом: купец из города Дмитрова по имени Михаил Воронков пожертвовал средства на строительство каменной церкви вместо обветшавшей деревянной в Калязинском монастыре.

Игумен монастыря поставил крест на месте, предназначенном для алтаря, и благословил копать рвы под фундамент.

Во время работ был обретен не разрушившийся гроб, от которого исходило благоухание.

Игумен тотчас узнал гроб основателя монастыря. Братия монастыря и множество собравшегося народа совершили панихиду над перенесенным ко храму гробом. С этого дня у нетленных мощей святого стали совершаться исцеления.

В 1547 году на церковном соборе преподобный Макарий Калязинский был прославлен в лице святых.

В 1700 году для мощей была изготовлена серебряная рака, в 1930-е годы после закрытия монастыря, мощи Макария были перевезены в Тверь и впоследствии переданы в Троицкий собор.

Митрополит Виктор торжественно перенес мощи преподобного Макария из Твери в Калязин, и они были положены в Вознесенский храм города Калязина.

В 2008 году в городе Калязине был установлен и освящён памятник Макарию Калязинскому.

Тропарь

Слез твоих теченьми пустыни безплодное возделал еси и иже из глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси, и был еси светильник вселенней, сияя чудесы, Макарие отче наш, моли Христа Бога спастися душам нашим.

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