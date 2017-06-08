8 июня – день памяти святых апостолов из числа семидесяти Карпа и Алфея Капернаумского
Святой апостол из семидесяти Карп был последователем и помощником святого апостола Павла.
Он разносил его послания в те места, куда они назначались.
Достаточное время Карп потрудился вместе с апостолом Павлом, благовествуя всюду учение Христово, и немало вытерпел бед.
Затем святой Карп был поставлен апостолом Павлом епископом города Берии во Фракии.
Также святой апостол Карп потрудился, проповедуя Евангелие Христово, и на острове Крите. Святительствуя в Берии, Карп обратил ко Христу многих эллинов-язычников.
Впоследствии он был с жестокостью убит иудеями и таким образом предал душу свою в руки Господа. Честные мощи его были положены верными и богобоязненными людьми в том же городе, где он и святительствовал.
Святой апостол Алфей был отцом апостолов Иакова Алфеева и Левия. Из жизнеописания святого апостола Алфея известно лишь то, что он был родом из города Капернаума, но где он проповедовал Евангелие – неизвестно.
Тропарь
Апостоле святый Карпе, моли Милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.
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