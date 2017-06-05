Сегодня Православная Церковь празднует День Святого Духа

В следующий за Пятидесятницей понедельник совершается праздник в честь Святого Духа.

Этот праздник был установлен Церковью, чтобы показать величие Пресвятого и Животворящего Духа, в противодействие учению еретиков, которые отвергали Божество Святого Духа и единосущность Его с Богом Отцом и Сыном Божиим.

Святой Дух един с Отцом и Сыном во всем, поэтому Он и совершает с Ними все, будучи самовластным, всесильным и благим.

Через Него подается всякая мудрость, жизнь, движение, Он является источником всякой жизни.

Он имеет все, что имеют Отец и Сын, «кроме нерождения и рождения», исходя от единого Отца. Святой Афанасий говорит: «Дух Святый от Отца не создан, не сотворен, не рожден, но исходит».

В чем состоит исхождение Святого Духа от Отца для нас непостижимо, как непостижимо и рождение Сына. Поэтому Святая Православная Церковь никогда не решалась подвергать эту тайну Божества человеческому рассуждению, но всегда исповедовала ее, согласно с учением Спасителя нашего Иисуса Христа.

Господь открывает человеку только то, что необходимо для его спасения, и многие тайны остаются для нас за непроницаемой завесой.

Обогащая человека духовными дарами и растя в нем плоды духовные, Дух Святой украшает человека и многообразными добродетелями.

Молитва Святому Духу

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

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