31 мая - день памяти мученика Феодота и семь дев - мучениц Текусии, Фаины, Клавдии, Матроны, Иулии, Александры и Евфрасии

Святой Феодот был "корчемником", имел свою гостиницу, был женат. Уже тогда он достиг высокого духовного совершенства: соблюдал чистоту и целомудрие, воспитывал в себе воздержание, покорял плоть духу, упражняясь в посте и молитве.

Своими беседами он приводил иудеев и язычников к христианской вере, а грешников - к раскаянию и исправлению. Святой Феодот воспринял от Господа дар исцелений и врачевал больных возложением на них рук.

Во время гонения на христиан императора Диоклитиа в город Анкиру был назначен известный своей жестокостью правитель Феотекн. Многие христиане бежали из города, оставляя свои дома и имущество.

Феотекн оповестил всех христиан, что они обязаны принести жертву идолам, в случае же отказа будут преданы на мучения и смерть. Язычники приводили христиан на мучения, а имущество их расхищали.

В стране наступил голод. В эти суровые дни святой Феодот в своей гостинице давал приют христианам, оставшимся без крова, питал их, скрывал подвергавшихся преследованию, из своих запасов давал в разоренные церкви все необходимое для совершения Божественной литургии.

Он бесстрашно проникал в тюрьмы, оказывая помощь невинно осужденным, убеждая быть до конца верными Христу-Спасителю. Феодот не страшился погребать останки святых мучеников, тайно унося их или выкупая за деньги у воинов. Когда в Анкире христианские церкви были разорены и закрыты, Божественную литургию стали совершать в его гостинице.

Сознавая, что ему тоже предстоит мученический подвиг, святой Феодот в беседе со священником Фронтоном предсказал, что ему в скором времени доставят мученические мощи на место, выбранное ими обоими.

В то время смерть за Христа приняли семь святых дев, из которых старшая, святая Текуса, была теткой святого Феодота. Святые девы - Текуса, Фаина, Клавдия, Матрона, Иулия, Александра и Евфрасия, с юных лет посвятили себя Богу, жили в постоянных молитвах, посте, воздержании, добрых делах и все достигли старческого возраста.

Приведенные на суд как христианки святые девы мужественно исповедали перед Феотекном свою веру во Христа и были преданы истязаниям, но остались непоколебимыми. Правитель предал их бесстыдным юношам на осквернение. Святые девы горячо молились, прося у Бога помощи.

Святая Текуса упала к ногам юношей, сняв головное покрывало, показала им свою седую голову. Юноши опомнились, сами заплакали и ушли прочь.

Тогда правитель повелел, чтобы святые приняли участие в праздновании "омовения идолов", как это совершали языческие жрицы, но святые девы снова отказались. За это они были приговорены к смерти. Каждой на шею был привязан тяжелый камень, и все семь святых дев были утоплены в озере. В следующую ночь святая Текуса явилась во сне святому Феодоту, прося достать тела их и похоронить по-христиански.

Святой Феодот, взяв с собой своего друга Полихрония и других христиан, направился к озеру. Ветер отогнал воду на другую сторону озера. Христиане подошли к телам святых мучениц и увезли их к церкви, где и предали погребению. Узнав о похищении тел святых мучениц, правитель пришел в ярость и приказал хватать без разбора всех христиан и предавать их мучениям. Был схвачен и Полихроний.

Не выдержав истязаний, он указал на святого Феодота, как виновника похищения тел. Феодот предстал перед судом. Ему обещали большие почести и богатство, если он отречется от Христа. Святой прославил Господа Иисуса Христа, исповедал свою веру в Него.

В ярости язычники предали святого продолжительным истязаниям, но сила Божия поддержала святого мученика.

Он остался жив и был отведен в темницу. На следующее утро правитель вновь приказал истязать святого, но вскоре понял, что поколебать его мужество невозможно. Тогда он повелел отсечь голову мученику.

Священник Фронтон возложил святые останки на осла и привез их на место, указанное святым Феодотом для своего погребения, и с честью предал земле.

Впоследствии он воздвиг на этом месте церковь. Святой Феодот принял Смерть за Христа 7 июня 303 года, а совершается его память 31 мая, в день смерти святых дев.

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