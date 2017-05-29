29 мая – память преподобного Феодора Освященного

Святой Феодор родился около 316 года в Верхнем Египте в богатой и знатной христианской семье.

В 14 лет юноша тайно ушёл из родительского дома и поселился в Латопольском монастыре. Наслышанный о преподобном Пахомии Великом, он загорелся желанием приобщиться к его мудрости и отправился в Тавенисси.

Достигнув Тавеннисской обители, он с любовью был принят преподобным, которому было заранее объявлено от Бога о его приходе.

Став учеником великого отца-пустынника святой Феодор быстро преуспел во всех монашеских подвигах.

Со временем святой Феодор был поставлен строителем Тавеннисийского монастыря и назначен заместителем святого Пахомия в управлении обителью.

Преподобный прославился святостью жизни и обильным даром чудотворений. Кончина преподобного Феодора последовала в 368 году.

Тропарь

Пустынный житель, и в телеси Ангел, и чудотворец явился еси, богоносе отче наш Феодоре: постом, бдением, молитвою небесная дарования приим, исцеляеши недужныя и души верою притекающих ти. Слава Давшему тебе крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления.

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