25 мая Православная Церковь чтит память святителя Епифания, епископа Кипрского

О жизни святителя Епифания известно крайне мало. Считается, что по происхождению он был финикийцем, получившего образование в доме богатого иудея.

После смерти своего учителя он принял христианство и скрылся в Египте.

Возвратившись в Палестину, он стал учеником аввы Илариона. После длительных аскетических упражнений Епифаний переселился на Кипр и в 367 году был поставлен епископом Саламина.

В 403 году следуя рекомендациям Феофила Александрийского он отправился в Константинополь, чтобы изобличить святителя Иоанна Златоуста в оригенизме, но после личной встречи убедился в ложности обвинений и политической подоплеке замыслов Феофила.

Отправившись на Кипр, святитель скончался во время морского перехода недалеко от побережья острова.

Согласно патеричной истории, он стал епископом в шестьдесят лет и святительствовал пятьдесят пять лет, скончавшись на сто шестнадцатом году жизни.

Тропарь

Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не отстави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.

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