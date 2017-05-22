22 мая - перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари

В XI веке мусульмане собирались уничтожить мощи святителя Николая, но христиане спасли святыню - перевезли раку с мощами в город Бари. На Руси праздник перенесения мощей святителя Николая был внесен в церковный календарь митрополитом Ефремом в конце XI века.

22 мая Православная Церковь чтит память перенесения мощей святого Николая Чудотворца из Ликии в итальянский город Бари.

В XI веке мусульмане собирались уничтожить мощи святителя Николая жители города Бари решили спасти их. По благословению самого святителя, который явился пресвитеру этого города, горожане перевезли раку с мощами из Мир Ликийских в Бари. При этом среди тех, кто нес раку и касался ее, многие исцелились.

Мощи великого угодника Божия разместили в церкви св. Иоанна Предтечи. Сейчас мощи Николая Чудотворца хранятся в Бари в базилике Сан Сабино.

Впервые празднование перенесения мощей святителя Николая было установлено папой Урбаном II в XI веке. Праздник зародился на Западе, но прижился и в церковном календаре восточных славян, куда был внесен митрополитом Ефремом в конце XI века.

В Киевском государстве праздник перенесения мощей святителя Николая из города Миры в Бари установлен во времена Киевского митрополита Иоанна II и Киевского князя Всеволода.

В народе, этот день называется Николая Весеннего или Теплого. В быту святого считают покровителем животных и земледельцев.

Тропарь

Приспе день светлаго торжества, град Барский радуется, и с ним вселенная вся ликовствует песньми и пеньми духовными: днесь бо священное торжество в пренесение честных и многоцелебных мощей святителя и чудотворца Николая, якоже солнце незаходимое, возсия светозарными лучами, разгоняя тьму искушений же и бед от вопиющих верно: спасай нас, яко предстатель наш, великий Николае.

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