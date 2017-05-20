20 мая православные христиане молятся перед образом Пресвятой Богородицы "Жировицкой"

Явление иконы Божией Матери «Жировицкая» произошло в 1470 году в местечке Жировицы Гродненского уезда, территория современной Белоруссии.

В лесу, принадлежащем православному литовскому вельможе Александру Солтану, пастухи увидели необыкновенно яркий свет, который проникал в виде пламени сквозь ветви грушевого дерева.

Пастухи подошли ближе и увидели на дереве небольшую икону Божией Матери в лучезарном сиянии. Пастухи отнесли её к своему господину.

Однако вельможа не придал особого значения рассказу пастухов, но образ взял и запер его в ларец. На следующий день у Александра Солтона собрались гости, и хозяин решил показать им находку, но иконы в ларце не оказалось. Через некоторое время пастухи опять нашли образ Богородицы на том же месте и опять принесли его своему господину.

На этот раз Александр отнёсся к иконе с большим благоговением, нежели прежде, и дал обет на месте явления иконы Богородицы соорудить храм.

Скоро небольшой деревянный храм был сооружен, и в него перенесли икону Пресвятой Богородицы. В начале XVI столетия в церкви внезапно случился пожар. Несмотря на усилия жителей потушить огонь, спасти храм не удалось. Все решили, что в огне погибла и икона Божьей Матери.

Но однажды малолетние дети увидели на горе, у подножия которой находился сгоревший храм, сидящую на камне Деву в лучезарном сиянии. Дети поспешили сообщить об увиденном своим домашним.

Принимая сказанное детьми за Божественное откровение, все отправились на гору и, подойдя к камню, увидели на нём горящую свечу и Жировицкую икону Пресвятой Богородицы, нисколько не пострадавшую от пожара.

Вскоре жители выстроили новый каменный храм и поставили в нём чудотворный образ.

Впоследствии около храма возник мужской монастырь. Ныне чудотворная Жировицкая икона Божией Матери находится в соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы Жировицкого мужского монастыря в Белоруссии.

Тропарь

Пред святою Твоею иконою, Владычице, молящиися исцелений сподобляются, веры истинныя познание приемлют и агарянская нашествия отражают Темже и нам, к Тебе припадающим, грехов оставления испроси, помыслами благочестия сердца наша просвети и к Сыну Твоему молитву вознеси о спасении душ наших.

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