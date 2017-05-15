15 мая – день памяти святого благоверного и равноапостольного царя Бориса Болгарского
Равноапостольный подвиг его был предсказан ему дядей, святым Бояном. Первые годы правления царя Бориса складывались неудачно. Болгарам приходилось часто воевать с соседними народами, страну посещали голод и мор, и в 860 году Болгария находилась в бедственном состоянии.
Царь Борис видел спасение страны, пребывавшей в язычестве, в просвещении ее верой Христовой.
Во время одной из войн болгар с греками был взят в плен именитый придворный Феодор Куфара, ранее принявший иноческий постриг. Он был первым человеком, посеявшим семена Евангельские в душе болгарского царя.
В одном из походов греками была взята в плен малолетняя сестра царя Бориса и воспитана при дворе византийского императора в православной вере. Когда скончался император Феофил, царь Борис решил воспользоваться благоприятным случаем, чтобы отомстить грекам за предыдущие поражения.
Однако вдова императора, Феодора, проявила мужество и послала вестника к болгарскому царю с предупреждением, что она сама готова защищать империю и посрамит противника. Царь Борис предпочел мирный союз, и в знак примирения состоялся обмен пленных Феодора Куфары и царевны болгарской, которая еще более расположила брата к христианской вере.
Несколько позже в Болгарию был послан святитель Мефодий, просветивший вместе со своим братом Кириллом славян светом Христовой веры. Святитель Мефодий совершил крещение царя Бориса, его семейства и многих бояр. Болгары-язычники, узнав об этом, хотели умертвить царя Бориса, но их заговор был разрушен новокрещеным царем, а болгарский народ, лишенный мятежных вождей, добровольно принял Крещение.
Между Византией и Болгарией был заключен мир, основанный на единстве веры, который не нарушался до конца правления благоверного царя. Большое участие в духовном утверждении болгарского народа принял Греческий Патриарх Фотий. В 867 году в Болгарию были посланы проповедники от римского папы, с этих пор в течение трех лет в Болгарии царил раздор между Греческой и Римской Церквами.
Состоявшийся в 869 году Собор в Константинополе положил конец распре, и 3 марта 870 года Болгария окончательно присоединилась к Восточной Церкви, и православие в ней еще более утвердилось. Благоверный царь Борис украшал страну храмами и способствовал распространению благочестия, впоследствии в Болгарии была учреждена патриаршая кафедра.
На склоне лет святой царь Борис удалился в монастырь, оставив престол сыновьям Владимиру и Симеону. Находясь в монастыре, благоверный царь узнал о том, что правивший после него Владимир стал на путь отступничества от христианства. Сокрушаясь о происшедшем, святой Борис вновь облачился в царские одежды, наказал непокорного сына и, лишив его зрения, посадил в темницу. Поручив правление младшему сыну Симеону, благоверный царь Борис возвратился в монастырь.
Лишь однажды он вышел из него для отражения нашествия венгров. Преставился святой благоверный царь Борис, в святом крещении Михаил, 2 мая 907 года.
Тропарь
Исполнен страха Божия и Крещением святым просвещен, был еси жилище Святаго Духа, благоверный царю Борисе. Утвердив же веру Православную на земли Болгарстей и жезл царствия оставив, вселился еси в пустыню, процвел еси в подвизех и обрел еси благодать пред Господем. Ныне же предстоя Престолу Всевышняго, моли даровати нам, молящимся тебе, спасение душ наших.
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