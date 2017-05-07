Сегодня Православная Церковь вспоминает исцеление Господом расслабленного

В неделю четвертую по Пасхе прославляется исцеление парализованного, который 38 лет был обездвижен.

В этом чуде Церковь видит обновление жизни всего человечества через Воскресение Христово.

В этот день в храмах читается евангельский отрывок о том, как в канун праздника Пятидесятницы Господь пришел в Иерусалим. Как свидетельствует Евангелие от Иоанна, в Иерусалиме у Овечьих ворот была купальня, называемая по-еврейски Вифезда - "Дом милосердия".

При купальне было пять крытых ходов, в которых лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды, ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью.

Как повествует Евангелие, при Овечьей купальне находился парализованный человек, на протяжении 38 лет, страдавший этой болезнью. Иисус, узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: хочешь ли быть здоров? Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня.

Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Исцеленный не знал, кто его Спаситель.

Через некоторое время после исцеления расслабленного, Господь встретил его в храме и сказал ему: "вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже". Тогда тот человек пошел и объявил Иудеям, что исцеливший его есть Иисус.

Церковь напоминает, что дух всех людей поражен грехом. Даже святые, случалось, грешили и заблуждались - один Христос безгрешен. Своими силами полностью освободиться от греха невозможно. Только с помощью Бога можно окончательно победить грех.

Тропарь

Душу мою, Господи, во гресех всяческих, и безместными деяньми люте разслаблену, воздвигни Божественным Твоим предстательством, якоже и разслабленнаго воздвигл еси древле, да зову Ти, спасаемь: Щедрый, слава Христе, державе Твоей.

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