6 мая православные христиане молятся перед образом Пресвятой Богородицы "Моздокская"

Гру­зин­ская ца­ри­ца свя­тая Та­ма­ра, жив­шая в кон­це XII – на­ча­ле XIII ве­ка, спо­соб­ство­ва­ла рас­про­стра­не­нию на Кав­ка­зе хри­сти­ан­ства.

В один из хра­мов, на­хо­див­ших­ся око­ло осе­тин­ско­го аула Ма­рьям-Kay, она и при­сла­ла список с афон­ской Ивер­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в дар но­во­про­све­щен­ным христианам.

На­пи­са­на эта ико­на бы­ла бла­го­че­сти­вым че­ло­ве­ком, ко­то­рый пе­ред тем, как на­чать ра­бо­ту, по­стил­ся шесть недель.

До 1768 го­да эта ико­на Бо­го­ма­те­ри хра­ни­лась в Кур­та­тин­ском окру­ге. Здесь она три ра­за чу­дес­ным об­ра­зом вы­хо­ди­ла невре­ди­мой из по­жа­ров. В том же го­ду по на­сто­я­нию им­пе­ра­три­цы Ека­те­ри­ны II осе­ти­ны аула Ма­рьям-Kay долж­ны бы­ли вы­се­лить­ся из Кур­та­тин­ско­го окру­га.

От­пра­вив­шись в до­ро­гу и взяв с со­бой Иверскую ико­ну, пут­ни­ки-осе­ти­ны за­но­че­ва­ли на бе­ре­гу реки Те­рек у го­ро­да Моз­до­ка. Всю ночь от свя­той ико­ны ис­хо­дил яр­кий свет, осве­щая всю окрест­ность, а утром, ко­гда пе­ре­се­лен­цы хо­те­ли про­дол­жить свой путь, во­лы, за­пря­жен­ные в ар­бу, на ко­то­рой помеща­лась Ивер­ская ико­на, не смог­ли сдви­нуть­ся с ме­ста.

Од­но­му из пут­ни­ков бы­ло во сне ви­де­ние: Бо­го­ро­ди­ца при­ка­за­ла оста­вить ико­ну на этом ме­сте. Весть об этом до­шла до ар­хи­ерея, ко­то­рым был со­вер­шен тор­же­ствен­ный моле­бен у ико­ны.

Ар­хи­ерей хо­тел бы­ло пе­ре­не­сти ико­ну в го­род­ской со­бор, но ему то­же бы­ло от­кры­то, что свя­той об­раз дол­жен оста­вать­ся на том же ме­сте.

Епи­скоп внял это­му небес­но­му внушению и по­стро­ил здесь для Ивер­ской ико­ны ча­сов­ню, на ме­сте ко­то­рой в 1796–1797 го­дах был вы­стро­ен храм во имя Успе­ния Бо­го­ма­те­ри, здесь же вско­ре бы­ла ос­но­ва­на жен­ская оби­тель.

Но в 1799 го­ду и храм, и мо­на­стырь бы­ли за­кры­ты, как бы­ла упразд­не­на и са­ма Моздокская епар­хия.

В кон­це XIX сто­ле­тия в честь Ивер­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри жи­те­ля­ми Моз­до­ка был выстро­ен ве­ли­че­ствен­ный храм. Но не толь­ко моз­док­ские жи­те­ли счи­та­ли эту ико­ну сво­ей по­кро­ви­тель­ни­цей – она по­чи­та­лась по все­му Кав­ка­зу.

От Ивер­ской Моз­док­ской ико­ны со­вер­ши­лось мно­го чу­дес и ис­це­ле­ний. Ча­сто по обе­ту бо­го­моль­цы при­хо­ди­ли к ней из­да­ле­ка бо­си­ком и несколь­ко раз об­хо­ди­ли во­круг со­бо­ра на ко­ле­нях.

К ве­ли­ко­му со­жа­ле­нию, по­сле ре­во­лю­ции 1917 го­да ико­на бы­ла уте­ря­на и се­го­дня в Успен­ской церк­ви го­ро­да Моз­до­ка на­хо­дит­ся ее спи­сок.

Тропарь

От святыя иконы Твоея, о Владычице Богородице, исцеления и цельбы подаются обильно, с верою и любовию приходящим к ней. Тако и мою немощь посети, и душу мою помилуй, Благая, и тело исцели благодатию Твоею, Пречистая.

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