5 мая Православная Церковь вспоминает перенесение честных мощей святого благоверного князя Всеволода-Гавриила, Псковского чудотворца
Святой благоверный князь Всеволод, в крещении Гавриил, Псковский родился и почти всю жизнь прожил в Новгороде.
В 1117 году, когда великий князь Владимир Мономах дал в удел Мстиславу Белгород Киевский, фактически сделав его своим соправителем, молодой Всеволод остался наместником отца на Новгородском княжении.
Святой князь Всеволод много доброго сделал для Новгорода.
Со святителем Нифонтом, архиепископом Новгородским, он построил множество храмов, среди которых – собор великомученика Георгия в Юрьевском монастыре и храм святого Иоанна Предтечи на Опоках.
В 1132 году, после смерти святого великого князя Мстислава, киевский князь Ярополк Владимирович перевел Всеволода в Переяслав Южный, считавшийся старшим после Киева городом.
Младшие сыновья Мономаха – Юрий Долгорукий и Андрей Добрый, опасаясь, что Ярополк сделает Всеволода своим наследником, выступили против племянника. Не желая междоусобиц, святой князь вернулся в Новгород, но его приняли с неудовольствием. Новгородцы считали, что князь был «вскормлен» ими и не должен был уходить от них.
Стремясь восстановить добрые отношения с новгородцами, князь в 1133 году предпринял победоносный поход на Чудь и присоединил к новгородским владениям Юрьев. Но тяжелый зимний поход 1135–1136 годов на Суздаль окончился неудачей. Своевольные новгородцы не могли простить поражения своему князю.
Вече решило призвать князя из другого рода Ольговичей, а святого Всеволода осудило на изгнание. Всеволод вновь ушел в Киев, и дядя Ярополк дал ему в держание Вышгородскую волость под Киевом.
В следующем, 1137 году жители Пскова, помнившие походы новгородско-псковского войска под водительством князя, призвали его на псковское княжение. Это был первый псковский князь, избранный по воле самих псковичей.
Только год прокняжил во Пскове святой Всеволод – 11 февраля 1138 года он скончался, прожив 46 лет.
Весь Псков собрался на погребение любимого князя. Новгородцы, опомнившись, прислали протопопа из Софийского собора, чтобы взять в Новгород его святое тело, но князь отвернулся от Новгорода, и рака не двинулась с места. Горько плакали новгородцы, раскаиваясь в неблагодарности, и молили даровать им хоть малую частицу святого праха.
По их молитвам отпал ноготь от руки святого. Псковичи положили святого Всеволода в храме святого великомученика Димитрия. Рядом с гробом поставили боевое оружие князя – щит и меч, имевший форму креста, с надписью по-латыни «Чести моей никому не отдам».
27 ноября 1192 года были обретены мощи святого князя Всеволода и перенесены в Троицкий собор, в котором был освящен в честь его придел.
22 апреля 1834 года, в первый день Пасхи, святые мощи были торжественно перенесены в главный собор.
В 1193 году мощи святого Всеволода были обретены нетленными, и с тех пор при его гробнице начались исцеления.
Тропарь
Наста днесь всечестный новый праздник, пренесение честных мощей блаженнаго князя Гавриила, веселящи изрядно всех благочестивых множества, темже, вси вернии, сошедшеся во святый храм Живоначальныя Троицы, возопием: блаженне княже Гаврииле, имея дерзновение ко Христу Богу, моли спастися празднующим любовию память твою.
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