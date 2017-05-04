4 мая Православная церковь вспоминает святителя Максимиана, патриарха Константинопольского
Святитель Максимиан, патриарх Константинопольский, родился в Риме в богатой и благочестивой семье.
На собственные средства он хоронил умерших, которые прославились святостью жизни.
Святой Максимиан был прост в общении с людьми и любил жить вдали от мирской суеты.
В Константинополе за чистую и добродетельную жизнь патриарх Сисиний поставил его во пресвитера.
После низложения с Константинопольского престола еретика Нестория иеромонах Максимиан был возведен на патриарший престол 25 октября 431 года, в правление святого царя Феодосия Младшего.
Скончался святитель Максимиан мирно 12 апреля 434 года.
Тропарь
Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему, яже вещей истина: сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, Отче Максимиане, моли Христа Бога спастися душам нашим.
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