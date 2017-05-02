2 мая – память блаженной Матроны

Матрона Дмитриевна Никонова родилась в 1881 году в деревне Себино Тульской губернии. В семье Матрона была четвёртым ребёнком.

Сначала, немолодые к тому времени, родители хотели оставить слепую дочь в приюте. Но мать передумала — после того, как ей приснился необыкновенный сон: белая птица необычайной красоты, но слепая, села на её груди.

Житие сообщает, что уже с 8 лет Матрона имела крепкую веру и обладала способностью исцелять больных и предсказывать будущее. В 18 лет у девушки отнялись ноги.

В молодости святая Матрона, благодаря дочери местного помещика Янькова, побывала в Киево-Печерской Лавре, Троице-Сергиевой Лавре, в Санкт-Петербурге, других городах и святых местах России.

В 1899 году в Кронштадтском соборе Матрона встретила святого праведного Иоанна Кронштадского.

После революции 1917 года Матрона и её подруга Лидия Янькова остались без крова и пошли искать работу и еду в городе. Примерно в 1925 году Матрона перебралась в Москву. Жила где придётся — у друзей и знакомых.

В 1942–1949 годах блаженная Матрона жила в Москве, в старинном деревянном особняке на Арбате. Согласно житию, Матрона предсказала свою смерть за три дня, продолжая принимать людей в свои последние дни.

Скончалась святая Матрона Московская в Сходне 2 мая 1952 года. Погребение блаженной Матроны состоялось 4 мая, в Неделю святых Жён-мироносиц, при большом стечении верующих.

В ночь на 8 марта 1998 года по благословению Патриарха Алексия II в присутствии митрополита Арсения, викария Московской епархии, с братией захоронение было вскрыто и мощи святой Матроны обретены.

Первоначально останки доставлены в московский Данилов монастырь, затем перенесены в Покровский храм на территории Покровского монастыря и помещены в серебряную гробницу, к которой открыт ежедневный доступ паломников.

2 мая 1999 года Матрона канонизирована как местночтимая московская святая. В октябре 2004 года состоялась общецерковная канонизация.

Тропарь

Богом умудренную блаженную старицу Матрону, земли Тульския процветение и града Москвы преславное украшение, восхвалим днесь, вернии. Сия бо, света дневнаго не познавши, светом Христовым просветися и даром прозрения и исцеления обогатися. Пресельница же и странница на земли бывши, ныне в чертозех Небесных Престолу Божию предстоит и молится о душах наших.

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