29 апреля православные христиане молятся перед образом Пресвятой Богородицы "Ильинско-Черниговской"

Ильинско-Черниговская икона Божией Матери была написана в 1658 году иконописцем Григорием Константиновичем Дубенским, в монашестве Геннадием.

В 1662 году с 16 по 24 апреля на иконе выступали слезы. В том же году татары напали на Чернигов и разорили его. В полночь они ворвались в Троицкую обитель, вошли в церковь, перевернули все иконы, взяли всю утварь, но чудотворная икона со всеми украшениями осталась неприкосновенной. Невидимая сила не пустила нечестивцев к святой иконе.

Пресвятая Богородица не допустила также, чтобы враги вошли в пещеру преподобного Антония Печерского, где скрывалась братия обители. У самого входа в пещеру татары в страхе обратились бегство.

Чудеса Божией Матери от Ее Черниговской иконы описал святитель Димитрий Ростовский в книге "Руно Орошенное". Позднее о Черниговской иконе Божией Матери писал святитель Иоанн Тобольский.

Чудотворный список Черниговской иконы Божией Матери, находившийся в Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой Лавры, прославился в 1869 году.

Тропарь

Пречистая Владычице Богородице, упование всех христиан, понеже инаго упования не имамы разве Тебе, Всенепорочная Владычице моя, Госпоже Богородице, Матери Христа Бога моего. Темже помилуй и избави мя от всех зол моих и умоли Милостиваго Сына Своего и Бога моего, да помилует окаянную душу мою, и да избавит мя от вечныя муки, и сподобит мя Царствия Своего.

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