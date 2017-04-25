25 апреля – день памяти священномученика Зинона, епископа Веронийского
Священномученик Зинон, епископ Веронийский, был родом грек и происходил из Сирии.
С юношеских лет он принял монашество и трудился над изучением Священного Писания.
Странствуя по монастырям, святой пришел в город Верону и поселился там. Жители избрали его епископом своего города.
Правившие тогда императоры Констанций и Валент покровительствовали арианской ереси, осужденной на I Вселенском Соборе в 325 году. При их поддержке ариане начали гонения на православных. Святитель Зинон мужественно переносил от еретиков все притеснения.
Он написал 16 пространных и 77 кратких поучений и наставлений.
Скончался святой около 380 года.
Тропарь
И нравом причастник, и престолом наместник апостолом быв, деяние обрел еси, Богодухновенне, в видения восход, сего ради слово истины исправляя, веры ради пострадал если даже до крове, священномучениче Зиноне, моли Христа Бога спастися душам нашим.
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