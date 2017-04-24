24 апреля – день памяти священномученика Антипы, епископа Пергамского

Святой Антипа являлся учеником Иоанна Богослова. Затем он был поставлен епископом Пергамской церкви, в Малой Азии.

Согласно житию, Антипа отказался прекратить свою проповедь о Христе и принести жертвы языческим богам. За это он был брошен в храме Артемиды в раскалённого медного вола.

Его тело было тайно погребено местными христианами.

В V веке над могилой священномученика был построен храм и его гробница, с мироточивыми мощами, стала почитаться как место исцелений. По свидетельству Георгия Кедрина при императоре Феодосии Великом бык, в котором принял смерть Антипа, был перевезён в Константинополь.

Имя Антипы упоминается в Откровении Иоанна Богослова: «И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит Имеющий острый с обеих сторон меч: знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя Моё, и не отрекся от веры Моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлён верный свидетель Мой Антипа» (Откр. 2:12-13).

В связи с этим существуют различные версии о дате его смерти, связанные с датировкой времени написания Апокалипсиса.

Антипа Пергамский считается покровителем стоматологов и помощником при зубной боли.

Тропарь

Идольския лести упразднил еси, Антипо, и, диавольскую поправ силу, пред богоборцы дерзновенно Христа исповедал еси. Темже со Ангельскими чины в Вышних водворяяся, Владыце всех славословие принося, и о нас молебное благодарение предлагаеши, благодать цельбы даруя. Сего ради тя чтим, священномучениче Антипо, моли Христа Бога, да спасет души наша.

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