20 апреля – день памяти преподобного Даниила Переяславского

Преподобный Даниил Переяславский, в миру Димитрий, родился около 1460 года в городе Переславле-Залесском от благочестивых Константина и Феодосии. С детства Даниил имел любовь к благочестивой жизни и христианским подвигам. Постриг он принял в монастыре преподобного Пафнутия Боровского.

Преподобный Даниил возрастал в духовной жизни под руководством святого Левкия Волоколамского. Затем на родине он посвятил себя подвигу любви к ближним: погребал беспризорных, нищих, безродных. Преподобный основал на месте кладбища монастырь. Святой Даниил скончался в апреле 1540 года.

Тропарь

От юности, блаженне, всего себе Господеви возложив, выну повинуяся Богу, противяся же диаволу, над страстьмй греховными воцарился еси, тем сам храм Божий быв, и обитель красну во славу Пресвятыя Троицы воздвигнув и собранное тобою в ней стадо Христово Богоугодно упасши, преставился еси к вечным обителем, отче Данииле, моли Триипостаснаго во едином Существе Бога спастися душам нашим.

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