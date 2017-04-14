14 апреля – Великая Пятница. Православная Церковь вспоминает святые и спасительные Страсти Господа Иисуса Христа

В четверг после Тайной вечери и Прощальной беседы Спаситель с учениками отправились в Гефсиманию, сад у подножия Масличной горы. Там они провели часть ночи: ученики в дремоте, а Христос - в молитвенном подвиге до прихода Иуды Искариота с вооруженной толпой от первосвященников и старейшин израильских. Иисус был арестован, а его ученики разбежались.

Христос был отведен к первосвященнику Анне, а затем до рассвета предстал перед Каиафой и судом Синедриона утром, который приговорил Его к смерти.

В это время апостол Петр, следовавший за Учителем и ожидавший исхода дела во дворе, трижды отрекся от Него. После вынесения приговора Христа доставили к римскому прокуратору Понтию Пилату, который был полномочным представителем римской власти и помимо прочего ведал смертными казнями.

Последний отослал Его к тетрарху Ироду Антипе, правившему в Галилее, так как Иисус был из Галилеи; тем самым Понтий Пилат хотел переложить на Ирода ответственность за смерть Христа.

После допроса, поругания и осмеяния у Ирода Иисус снова был приведен к Пилату. Несмотря на свое желание отпустить Христа и после нескольких неудачных попыток сделать это, Понтий Пилат под давлением иудейских первосвященников и толпы предал Его на Распятие.

Узнав о приговоре, раскаявшийся в предательстве Иуда наложил на себя руки. После бичевания и поругания в претории Иисус Христос был выведен за пределы Иерусалима и распят римскими солдатами, разделившими между собой Его ризы, на Голгофе, то есть Лобном месте, где по преданию был похоронен череп Адама.

Претерпев несколько часов крестных страданий, свидетелями которых было множество народа, Иисус Христос умер на Кресте, «и завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли» (Мф 27. 51-52).

Двое из Его тайных учеников Иосиф Аримафейский и Никодим сняли Тело Иисуса с Креста, обвили его плащаницей и похоронили «во гробе» - небольшой пещере неподалеку от Голгофы, закрыв его большим камнем.

При погребении присутствовали женщины-последовательницы Христа (мироносицы).

На другой день по просьбе израильских старейшин, боявшихся, что ученики Иисуса украдут Его Тело и объявят о воскресении, Понтий Пилат приказал римским солдатам, опечатав пещеру, охранять ее. Богослужение Великой Пятницы полностью посвящено воспоминанию событий от окончания Тайной вечери и до погребения Пречистого тела Господа Иисуса Христа.

Тропарь

Искупил ны еси от клятвы законныя Честною Твоею Кровию, на кресте пригвоздився, и копием прободся, безсмертие источил еси человеком, Спасе наш, слава Тебе.

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