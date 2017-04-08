8 апреля – день памяти священномученика Иринея, епископа Сирмийского

Святой Ириней был пресвитером и вместе с женой воспитывал детей в христианском благочестии, а также пользовался большим уважением за свою образованность и строгий образ жизни.

Позже он был поставлен епископом в город Сирмий в Паннонии, современная Венгрия. За горячую проповедь Христовой веры его схватили и привели на суд к правителю. За отказ отречься от Христа и принести жертву языческим богам святого начали жестоко избивать и пытать.

Очевидцами мучений были родители, родственники и друзья святителя, которые пытались уговорить его покориться, но мученик оставался непоколебим. После жестоких мучений святой исповедник долго находился в темнице.

Правитель пытался сломить волю мученика, уговаривая его пощадить свою жизнь ради сыновей. Правитель приказал бросить святого в реку.

Мученика привели на мост через реку Саву, где он, став на колени, в последний раз обратился с молитвой к Господу о пастве Сирмийской Церкви.

После молитвы священномученика Иринея обезглавили, а тело бросили в реку. Священномученик Ириней пострадал во время гонения на христиан при римских императорах Диоклетиане и Максимиане в конце третьего века.

Тропарь

Жизнь твою целомудренно совершил еси, ничтоже на земли паче Христа предпочет, радуяся, вшел еси на мученическое благославие, противяся мучителя повелению, явился еси венценосец священный, ибо Христос возмездие тебе дарова и всели тя в Царство Небесное.

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