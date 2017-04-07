7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы

Благовещение Пресвятой Богородицы является одним из двенадцати основных праздников Православной церкви. События Благовещения описаны единственным евангелистом — апостолом Лукой.

В своём Евангелии он сообщает, что в шестой месяц после зачатия праведной Елизаветой святого Иоанна Предтечи Гавриил был послан Богом в Назарет к Деве Марии с вестью о грядущем рождении от неё Спасителя мира.

Ангел, войдя к Ней, сказал: «радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между жёнами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнёшь во чреве, и родишь Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречётся Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца». (Лк. 1:28-33)

Сомневаясь Мария задала ангелу вопрос: «как будет это, когда Я мужа не знаю?». На что ангел обещал таинственное зачатие — «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя», а затем в подтверждение, «что у Бога не останется бессильным никакое слово», привёл пример её родственницы Елизаветы. Мария, увидев в словах ангела волю Божью, произносит весьма значимые слова: «се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему».

Считается, что в момент произнесения Девой Марией этих слов и произошло непорочное зачатие ею Иисуса Христа.

Церковь на Востоке в разное время считала Благовещение как Богородичным, так и Господским праздником. В настоящее время оно входит в число двунадесятых великих праздников и относится обычно к Богородичным праздникам, ввиду чего ему назначаются богослужебные облачения голубого цвета.

В Благовещение, если оно не приходится на Страстную седмицу, наряду с праздником Входа Господня в Иерусалим, устав разрешает употребление в пищу рыбы, вина и елея.

Тропарь

Днесь спасения нашего главизна и еже от века таинства явление: Сын Божий Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Темже и мы с ним Богородице возопиим: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

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