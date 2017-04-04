4 апреля - день памяти мученицы Дросиды Антиохийской (ІІ век)

Святая мученица Дросида была дочерью императора Траяна, гонителя христиан. В то время тела мучеников часто оставались не погребенными, чтобы запугивать других.

Пять дев-христианок: Аглаида, Аполлинария, Дария, Мамфуса и Таисия взяли на себя подвиг погребать христиан. Узнав об этом, царевна Дросида попросила взять ее с собой. Но в первую же ночь их схватили.

Траян сначала надеялся, что Дросида откажется от веры во Христа. Но узнав о мученической смерти своих подруг, она решила следовать за ними.

Приняв крещение, Дросида горячо молилась семь дней. Затем святая подошла к раскаленной печи, где сжигали христиан, и бросилась в огонь.

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