Сегодня Православная Церковь чтит память преподобной Марии Египетской

Пре­по­доб­ная Ма­рия, про­зван­ная Еги­пет­ской, жи­ла в се­ре­дине V и в на­ча­ле VI сто­ле­тия.

Ма­рии ис­пол­ни­лось лишь две­на­дцать лет, ко­гда она ушла из сво­е­го до­ма в го­ро­де Алексан­дрии. Бу­дучи сво­бод­ной от родительского над­зо­ра, мо­ло­дой и неопыт­ной, Ма­рия увлек­лась по­роч­ной жиз­нью.

Так 17 лет Ма­рия жи­ла в гре­хах, по­ка милостивый Гос­подь не об­ра­тил ее к покаянию. По сте­че­нию об­сто­я­тельств Ма­рия при­со­еди­ни­лась к груп­пе па­лом­ни­ков, на­прав­ляв­ших­ся в Свя­тую Зем­лю. Плы­вя с па­лом­ни­ка­ми на ко­раб­ле, Ма­рия не пе­ре­ста­ва­ла со­блаз­нять людей и гре­шить.

По­пав в Иеру­са­лим, она при­со­еди­ни­лась к па­лом­ни­кам, направлявшимся в храм Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва. Лю­ди ши­ро­кой тол­пой вхо­ди­ли в храм, а Ма­рия у вхо­да бы­ла оста­нов­ле­на неви­ди­мой рукой и ни­ка­ки­ми уси­ли­я­ми не мог­ла вой­ти в него.

Тут по­ня­ла она, что Гос­подь не допуска­ет ее вой­ти в свя­тое ме­сто за ее нечи­сто­ту. Охва­чен­ная ужа­сом и чув­ством глу­бо­ко­го по­ка­я­ния, она ста­ла мо­лить Бо­га про­стить гре­хи, обе­щая в корне ис­пра­вить свою жизнь. Уви­дев у вхо­да в храм ико­ну Бо­жи­ей ма­те­ри, Мария ста­ла про­сить Бо­го­ма­терь за­сту­пить­ся за нее пе­ред Бо­гом. По­сле это­го она сра­зу по­чув­ство­ва­ла в ду­ше про­свет­ле­ние и бес­пре­пят­ствен­но во­шла в храм. Ма­рия ис­пол­ни­ла свое обе­ща­ние из­ме­нить свою жизнь.

Из Иеру­са­ли­ма она ушла в суровую и без­люд­ную Иор­дан­скую пу­сты­ню и там по­чти пол­сто­ле­тия про­ве­ла в пол­ном уеди­не­нии, в по­сте и мо­лит­ве.

Ста­рец Зо­си­ма, жив­ший в Иор­дан­ском мо­на­сты­ре святого Иоан­на Пред­те­чи, про­мыс­лом Бо­жи­им встре­тился в пу­стыне с пре­по­доб­ной Ма­ри­ей, ко­гда та уже бы­ла глубо­кой старицей. Он был по­ра­жен ее свя­то­стью и да­ром про­зор­ли­во­сти. Рас­ста­ва­ясь с Зо­си­мой, пре­по­доб­ная Ма­рия по­про­си­ла его через год опять прий­ти в пусты­ню, чтобы при­ча­стить ее. Ста­рец в на­зна­чен­ное вре­мя вер­нул­ся и при­ча­стил преподоб­ную Ма­рию Свя­тых Та­ин.

При­дя в пу­сты­ню еще через год в на­деж­де ви­деть свя­тую, он уже не за­стал ее в жи­вых. Ста­рец по­хо­ро­нил остан­ки святой Ма­рии там в пу­стыне, в чем ему по­мог лев, ко­то­рый сво­и­ми ког­тя­ми вы­рыл яму для по­гре­бе­ния те­ла пра­вед­ни­цы. Это бы­ло при­бли­зи­тель­но в 521 го­ду.

Тропарь

В тебе, мати, известно спасеся еже по образу, приимши бо крест, последовала еси Христу, и деющи учила еси презирати убо плоть, преходит бо, прилежати же о души, вещи безсмертней. Темже и со Ангелы срадуется, преподобная Марие, дух Твой.

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