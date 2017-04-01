1 апреля – память преподобного Иннокентия Комельского, Вологодского

Преподобный Иннокентий происходил из рода московских князей Охлябининых.

Юноша принял монашество в Кирилло-Белозерском монастыре и был учеником преподобного Нила Сорского. Вместе со своим наставником преподобный совершал паломничество в Палестину, Константинополь, на святую гору Афон, где прожил несколько лет.

Возвратившись на родину, преподобный Иннокентий вместе с преподобным Нилом поселился на реке Сорке, где его учитель основал скит со строгим уставом.

Со временем преподобный оставил своего наставника и поселился в Комельском лесу, недалеко от Вологды, на реке Еде. Тридцать лет трудился преподобный Иннокентий над устройством монастыря.

На основании творений святых отцов и особенно писаний преподобный Нила Сорского он составил для братии наставления. Преподобный мирно почил 19 марта (старый стиль) 1521 года.

Тропарь

От юности своей весь Богу поработился еси, блаженне, Того ради любве отечество и род оставил еси, и, в пустыню вселився, в ней жестокое житие показал еси, и чудес дарования от Господа приял еси, преподобне Иннокентие, моли Христа Бога спастися душам нашим.

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