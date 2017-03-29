29 марта – память святого апостола Аристовула, епископа Британского

Святой апостол из числа семидесяти Аристовул, епископ Британский, родился на Кипре.

Вместе со своим братом, святым апостолом Варнавой, он сопровождал апостола Павла в его путешествиях.

Святой Аристовул упоминается в Послании апостола Павла к Римлянам. Апостол Павел поставил святого Аристовула в епископа и послал его на проповедь Евангелия в Британию, где он многих обратил ко Христу, за что ему пришлось вытерпеть многие неприятности и гонения со стороны язычников.

Скончался святой Аристовул в Британии.

Тропарь

Апостоле святый Аристовле, моли Милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

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