27 марта – память преподобного Венедикта Нурсийского

Святой Венедикт был сыном знатного римлянина из Нурсии. Будучи юношей его отправили в Рим на учёбу, но не закончив обучение, молодой человек покинул город вместе с группой благочестивых людей, сбежав от столичной суеты, и поселился в Аффиде, местечке в горах, расположенном неподалеку от Субиако.

Известно, что в это время преподобному Венедикту было около двадцати лет. По прошествии некоторого времени Венедикт понял, что хочет стать отшельником. Случайная встреча с монахом Романом из монастыря, расположенного рядом с Субиако, помогла ему. Монах показал Венедикту пещеру возле искусственного озера на реке Анио и согласился приносить отшельнику еду.

За три года, которые Венедикт прожил в пещере, он закалился физически и духовно. Люди начали совершать паломничества к пещере, чтобы посмотреть на отшельника, а монахи одного из окрестных монастырей, после смерти настоятеля уговорили Венедикта возглавить их общину. У святого Венедикта были слишком строгие представления о монашеской жизни, которые не понравились общине. В результате он вынужден был покинуть монастырь и вернуться в пещеру после того, как его чуть не отравили.

Постепенно у преподобного сложилась полная картина того, как должна быть устроена монашеская жизнь. Он разделил своих учеников на двенадцать групп, каждая из которых подчинялась своему настоятелю, а за Венедиктом оставалось право общего надзора.

Около 530 года зависть и интриги местных монахов и клира вынудили Венедикта переселиться на юг, на гору Кассино, где им был основан знаменитый монастырь Монте-Кассино.

По преданию, преподобный Венедикт молитвой воскресил сына крестьянина из соседней деревни, который принёс умершего мальчика к монастырю. Именно для общины Монте-Кассино, которая положила начало ордену, впоследствии названному орден бенедиктинцев, преподобный Венедикт составил свой знаменитый устав, который стал фундаментом всего западного монашества.

Умер святой в 547 году в Монте-Кассино. В 1964 папа Павел VI провозгласил святого Венедикта покровителем Европы.

Тропарь

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу: приим бо крест, последовал еси Христу, и дея учил еси презирати убо плоть, преходит бо, прилежати же о души, вещи безсмертней. Темже и со ангелы срадуется, преподобне Венедикте, дух твой.

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