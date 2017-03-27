27 марта православные христиане почитают образ Пресвятой Богородицы "Феодоровской"

Согласно преданию Феодоровская икона Божией Матери была написана святым апостолом и евангелистом Лукой.

Обретение иконы произошло в день праздника Успения Пресвятой Богородицы в 1263 году.

Жители Костромы наблюдали необычное явление. На улицах города появился воин с иконой Божией Матери на руках. Воин прошел со святым образом через всю Кострому, а на следующий день князь Василий Ярославич, нашел эту икону на берегу реки Запрудни.

В явленной иконе узнали образ, который пропал четверть века назад из Городца, а в воине - святого великомученика Феодора Стратилата, которого особо почитали на Руси. После обретения икона находилась в деревянном храме, где вскоре случился пожар. Храм вместе с внутренним убранством был сожжен дотла. Но икона чудесным образом осталась невредимой и была найдена жителями города на третий день среди пепла.

Во время второго пожара икона вновь была сохранена. Жители Костромы могли наблюдать чудесное явление. Когда пламя огня уничтожало храм, лик Богородицы виднелся над пламенем в воздухе.

Икона спасла костромичей и в 1272 году во время набега татар. Князь Василий по примеру своего деда святого Андрея Боголюбского двинулся в бой с чудотворным образом. Татары были разгромлены и изгнаны из Святой Руси. После смерти князя Василия, жизненный путь которого был освящен святым образом, икона пребывала в Костромском соборе святого Феодора Стратилата.

В XX веке с иконой также связано немало чудес. В годы гонений на церковь святой образ не покинул храмовых стен и сохранился как святыня.

С 1991 года чудотворный образ хранится в Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе Костромы. Чудотворный образ привлекает к себе отовсюду множество паломников.

Феодоровская икона Божией Матери издавна почитается верующими не только как чудотворная, но и как особенно покровительствующая семейному благополучию, рождению и воспитанию детей, помогающая в трудных родах.

Тропарь

Пришествием честныя Твоей иконы, Богоотроковице, обрадованный днесь Богохранимый град Кострома, якоже древний Израиль к кивоту Завета, притекает ко изображению лица Твоего и воплотившагося от Тебе Бога нашего, да Твоим Матерним к Нему предстательством присно ходатайствуеши всем, под сень крова Твоего прибегающим, мир и велию милость.

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