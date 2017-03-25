25 марта – день памяти святителя Григория Двоеслова, папы Римского

Святитель Григорий родился около 540 года в знатной римской семье.

Он отличался большой ученостью, некоторое время он был префектом Рима, но в 574 году основал монастырь святого Андрея в своих владениях на Целийском холме в Риме и стал в нем монахом.

В 579 году папа поставил его диаконом и отправил в Константинополь, где он просил защитить Рим от лангобардов, но агрессия персов не дала Византии оказать ему военную помощь.

В 585 году Григорий возвращается в Рим, а в 590 году, после смерти во время чумы Пелагия II становится предстоятелем Церкви.

Считается, что именно по его молитвам эпидемия прекратилась. Имя папы Григория связанно с возвышением Римской Церкви, взявшей на себя бразды правления от угасавшей под ударами варваров светской администрации.

Он лично возглавил оборону города от лангобардов, а подчиненное Константинополю руководство перебралась в Равенну. Прозвище «Двоеслов» он получил за один из своих трудов «Диалоги», посвященному жизни святых Италии.

Святой Григорий составил на латинском языке чин литургии Преждеосвященных Даров, которая до него была известна лишь в устном предании. Этот чин был утвержден на VI Вселенском соборе в 680 году и принят всей Христианской Церковью.

Изнуренный болезнью Григорий умер в 604 году. Его останки почивают в соборе святого апостола Петра в Ватикане.

Тропарь

Иже от Бога свыше Божественную благодать восприем, славне Григорие, и Того силою укрепляема евангельски шествовати изволил еси. Отонудуже у Христа возмездие трудов приял еси, всеблаженне, Егоже моли, да спасет души наша.

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