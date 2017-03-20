20 марта православные христиане молятся перед образом Пресвятой Богородицы "Споручница грешных"

Древняя икона Божией Матери "Споручница грешных" Корецкая издревле хранилась в замке корецких князей.

После гибели последнего из православных корецких князей Самуила, его брат Иоанн предложил своей сестре игуменье Серафиме забрать икону из княжьей молельни в православный Свято-Воскресенский Корецкий девичий монастырь.

Торжественное перенесение святого образа совершилось в 1622 году, в четверг по Святой Пятидесятнице. В этот день и было установлено празднование в честь иконы "Споручница грешных" Корецкой.

12 августа 1880 года икона была перенесена в возвращенный монастырю Свято-Троицкий храм и помещена в деревянный резной киот у его левой передней колонны.

Не раз являла чудотворная икона благодатную помощь страждущим - в 1923 году в праздник Святой Троицы перед образом получил исцеление молодой мужчина, одержимый нечистым духом.

Многие верующие, обращающиеся к Царице Небесной за помощью и заступничеством в случае каких-то неустройств, семейных неурядиц, свидетельствуют о том, что после молитв перед иконой получают душевное облегчение и умиротворение, ибо Она поистине есть "Споручница грешных", то есть Помощница. Одна из надписей на иконе послужила названием образа.

Тропарь

Умолкает ныне всякое уныние и страх отчаяния исчезает, грешницы в скорбех сердца обретают утешения и небесною любовию озаряются светло. Днесь бо Мати Божия простирает к нам спасающую руку и от Пречистаго образа Своего вещает, глаголя: Аз Споручница грешных к Моему Сыну, Сей дал Мне за них руце слышати Мя выну. Темже людие, обремененнии грехми и скорбьми многими, припадите к подножию Ея иконы со слезами, вопиюще: Заступнице мира, грешных Споручнице! Умоли Матерними Твоими молитвами Избавителя всех, да Божественным всепрощением покрыет грехи наша и светлыя двери райския отверзет нам, Ты бо еси предстательство и спасение рода христианскаго.

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