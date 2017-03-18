18 марта Православная Церковь торжественно празднует обретение мощей святителя Луки, архиепископа Крымского

Архиепископ Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, родился в Керчи 27 апреля 1877 года.

Окончив гимназию, после размышления о выборе жизненного пути решил, что обязан заниматься чем-то полезным для людей и выбрал медицину.

По окончании университета будущий святитель занимался медицинской практикой и научными исследованиями. В 1920-х годах он работал хирургом в Ташкенте, активно участвуя и в церковной жизни, посещая заседания церковного братства.

Слова епископа Ташкентского Иннокентия: "Доктор, вам надо быть священником" были восприняты как Божий призыв.

После трехлетнего служения в сане иерея отец Валентин принимает монашеский постриг с именем апостола, евангелиста и врача Луки, и 30 мая 1923 года иеромонах Лука был тайно хиротонисан во епископа. Многочисленные аресты, пытки и ссылки не ослабили ревность святителя в исполнении архипастырского долга и служении людям в качестве врача.

С 1946 по 1961 года владыка Лука был правящим архиереем Крымской епархии. Скончался преосвященнейший Лука 11 июня 1961 года. По молитвами святителя Луки совершались и продолжают совершаться многочисленные чудесные исцеления.

В 1996 году состоялось обретение святых останков архиепископа Луки, которые в настоящее время находятся в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя.

Тропарь

Возвестителю пути спасительного, исповедниче и архипастырю Крымския земли, истинный хранителю отеческих преданий, столпе непоколебимый, Православия наставниче, врачу богомудрый, святителю Луко, Христа Спаса непрестанно моли веру непоколебиму православным даровати и спасение, и велию милость.

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