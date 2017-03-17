17 марта – православные христиане торжественно вспоминают святого благоверного князя Даниила

Святой благоверный князь Даниил Александрович – сын великого князя Александра Невского. Он унаследовал княжеский престол еще в раннем возрасте.

Уже в возрасте 15 лет, Даниил Александрович вел активную деятельность внутри своего княжества: привел в порядок систему торговых пошлин, начал активное строительство храмов и монастырей.

В 1285 году святой князь Даниил, объединившись со своим дядей Дмитрием Ярославичем, одержал победу над братом Александром, который хотел его разгромить с помощью ордынского войска. Эта битва запомнилась всем как первая победа над войсками Золотой Орды.

В 1303 святой благоверный князь умер.

В 1652 году состоялось обретение его мощей.

В 1791 году он был канонизирован для местного почитания.

Тропарь

Благодатнородный сын Твой, Всетворителю Господи Боже наш, щедрототворством христоподражательный отец Даниил в евангельском заповедании и благоразумном своем житии чудесодарования и Небесная со святыми пребывания восприят от Тебе, Спасителя нашего Христа Иисуса. Возымев бо Твое Божественное пособие, суетномирския и плотоогненныя страсти упраздни и враги демоны, невидимый и видимыя злотворны и разорители своего великокняжескаго наследия, победи. Того молитвами спаси вся, зовущия Тебе: Аллилуйя.

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