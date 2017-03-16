16 марта Православная Церковь чтит память мучеников Василиска, Клеоника и Евтропия

Мученики Василиск, Клеоник и Евтропий родились в городе Амасье. За христианство юношей представили перед правителем Амасьи по имени Асклепиодот.

Сначала их жестоко избили, но им было видение Господа со святым Феодорм Тироном и мученики тотчас же получили исцеление от всех ран. Затем Асклепиодот решил поменять стратегию: он их разделил и пытался убедить отказаться от христианской веры, но и эта его жалкая попытка провалилась.

Молитвами святые Василиск, Клеоник и Евтропий заставили опрокинуться статую Артемиды, что повлекло к их кровавому мученичеству. В землю врыли высокие деревянные колья, привязали к ним мучеников и поливали кипящей смолой, рвали их тела железными крючьями и посыпали раны смесью горчицы, соли и уксуса. Утром следующего дня Евтропия и Клеоника распяли, а Василиска отправили в Команы, где некоторое время держали в темнице.

В одну из ночей Василиску во сне явился Господь и предсказал ему мученическую смерть в Команах. Святой Василиск попросил темничных стражей отпустить его на родину, чтобы проститься с родными. Его отпустили, так как уважали за святость жизни и чудеса.

Придя домой, святой Василиск сообщил родным, что видится с ними в последний раз, и убеждал их твёрдо стоять за веру. Когда правитель узнал о том, что Василиск находится на свободе, то жестоко наказал темничных стражей и послал за мучеником отряд воинов.

Встретив возвращавшегося святого Василиска, помощник правителя надел на него тяжёлые цепи, а ноги обул в медные сапоги с вбитыми в подошвы гвоздями, и отправил в Команы.

По дороге воины зашли в дом отдохнуть и поесть, а святого мученика Василиска привязали к сухому дереву. Стоя в тяжких оковах под раскалённым солнцем, святой молился Богу.

Внезапно послышался Голос свыше: «Не бойся, Я с тобой». Земля заколебалась, и из скалы забил источник. Поражённые происшедшим чудом, воины освободили мученика.

В конце концов, правитель, к которому в руки попался Василиск, в бессильной ярости приказал отсечь святому голову, а его тело бросить в реку.

Смерть мученика последовала в 308 году. Христиане вскоре выкупили святые мощи мученика и ночью тайно погребли на вспаханном поле.

Через некоторое время на этом месте была построена церковь во имя святого мученика Василиска, в которую перенесли мощи.

Тропарь

Страстотерпцы Господни, блаженна земля, напившаяся кровьми вашими, и свята селения, приимшая телеса ваша, в тризнищи бо врага победисте и Христа со дерзновением проповедасте: Того яко блага молите спастися, молимся, душам нашим.

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