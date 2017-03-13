13 марта – день памяти преподобного Иоанна Кассиана

Преподобный Иоанн Кассиан родился в 360 году в богатой семье.

Уже в юности он принял монашество в Вифлееме. Затем он отправляется путешествие по самым известным монастырям Востока, побывав, в том числе и в Скитской пустыне и Фиваиде, где знакомится с лучшими образцами подвижничества.

В 397 году Иоанн отправляется в Египет, где проводит жизнь отшельника.

В 400 году Иоанн Кассиан оказывается в Константинополе, где становится учеником святого Иоанна Златоуста, через несколько лет, когда святитель оказался под угрозой изгнания, он отправился в Рим в поисках защиты у папы Иннокентия.

В 415 году Иоанн принимает сан пресвитера и устраивает два монастыря около Марселя по восточному образцу. Спустя несколько лет он записывает свой опыт жизни в монастырях Палестины и Египта, чтоб познакомить западных читателей с их духовным опытом.

Иоанн Кассиан оказал большое влияние на становление монашеской жизни на Западе, но его мысли, расходившиеся с богословием блаженного Августина в вопросе участия воли человека в деле спасения, часто воспринимались как еретические. Именно поэтому этот западный отец оказался более почитаем на Востоке, чем на своей родине, где скончался в 435 году.

Тропарь

Постом предочистився, премудрости постигл еси разумение, от пустынных же Богоносных отец научился еси страстей обузданию. Того ради подаждь нам твоими молитвами плоти нашея духу послушание: еси бо наставник, Кассиане преподобне, всем поющим о Христе твою память.

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