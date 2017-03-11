11 марта Православная церковь молитвенно вспоминает святителя Порфирия, архиепископа Газского
Святитель Порфирий, архиепископ Газский, родился около 346 года в Фессалониках, в Македонии. Его родители были людьми состоятельными, и это позволило юноше получить хорошее образование.
В 25 лет он оставил родину и отправился в Египет, где обитал и трудился на горе Нитрийской под руководством преподобного Макария Великого. Там он встретился с блаженным Иеронимом, посещавшим в то время египетские монастыри. И вместе с ним отправился в Иерусалим на поклонение святым местам и Животворящему Кресту Господню, после чего поселился в пустыне Иорданской для молитвенного и постнического подвига.
Там святой Порфирий тяжело заболел. Для исцеления он решил идти к святым местам Иерусалима.
Однажды, когда он в полном забытьи лежал у подножия Голгофы, Господь посетил его в спасительном сновидении. Проснувшись, он почувствовал себя здоровым. Вскоре, Патриарх Иерусалимский посвятил святого Порфирия в пресвитерский сан и поставил хранителем Честного Древа Креста Господня.
В то время святой Порфирий получил свою часть родительского наследства — 4 тысячи золотых монет. Все их он роздал нуждающимся и на украшение храмов Божиих.
В 395 году скончался епископ города Газы, в Палестине. Местные христиане отправились в Кесарию к митрополиту Иоанну с просьбой поставить им нового епископа.
Господь внушил митрополиту призвать иерусалимского пресвитера Порфирия. Со страхом принял подвижник святительский сан и со слезами отправился для исполнения нового послушания.
По молитвам святителя совершались многочисленные чудеса и исцеления.
В течение 25 лет архипастырь наставлял людей и преставился в преклонном возрасте, в 420 году.
Тропарь
Труды и болезни твоя, яже по благочестию, кто исповесть, отче? день бо и ночь не престал еси трудяся, дондеже от нечестия Газу очистив, благочестие насадил еси, тем яко всегда еси предстатель о стаде твоем, тако, святе Порфирие, моли Христа Бога да спасет души наша.
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