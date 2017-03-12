Сегодня Православная Церковь отмечает Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских

Собор всех Киево-Печерских преподобных отцов — праздник Русской православной церкви в честь святых, связанных с Киево-Печерской лаврой. Торжество объединяет святых из двух Соборов: преподобных отцов Киево-Печерских Ближних пещер и преподобных отцов Киево-Печерских Дальних пещер.

Празднование Собора совершается во второе воскресенье Великого поста. Киевские святые как местночтимые были прославлены в 1643 году митрополитом Петром (Могилой). По его поручению протосинкелл Константинопольского патриархата Мелетий Сириг написал службу «преподобным отцам киево-печерским и всем святым, в Малой России просиявшим».

В XVIII веке был поднят вопрос об общецерковном почитании киевских святых. Святейший Правительствующий Синод в 1762 году своим указом, а позже это решение было подтверждено указами 1775 и 1784 годов, разрешил включать в общецерковные месяцесловы имена киевских святых и печать им службы в месячных минеях.

Однако указ Синода не был в полной мере реализован — имена киевских святых не попали в нормативные месяцесловы, печатавшиеся в Типиконе и Следованной Псалтири. Имена киевских святых попали в месяцесловы иерейского молитвослова, а также требника. Преимущество отдавалось святым, службы которым были опубликованы в Минее Киевской.

Тропарь

Егда снидосте во гробы и самех себе заключисте, тогда, страсти умертвивше плотския, спогребостеся Христу, Богоноснии, и диавольския в подземных разрушисте ограды, сего ради Ангели венцы с Небес вам подают.

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