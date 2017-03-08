8 марта – день памяти преподобного Еразма Печерского

О Еразме сообщает Киево-Печерский патерик, написанный в 1222—1226 годы. Согласно нему Еразм «был очень богат, и всё, что имел, на церковную утварь истратил и оковал много икон».

Когда он потратил своё богатство и стал нищим, все стали им пренебрегать, что вызвало у него отчаяние и он решил, что не получит «награды за истраченное богатство, потому что в церковь, а не на милостыню роздал его».

Начав вести беспутную жизнь, Еразм впал в тяжёлую болезнь и 8 дней пролежал немым и ослепшим. Затем он встал и рассказал монахам, собравшимся вокруг него, что во время болезни ему было видение, в котором преподобные Антоний и Феодосий упросили Пресвятую Богородицу помиловать Еразма.

После этого Еразм исповедал перед братией монастыря свои грехи, принял схиму и на третий день скончался.

Его тело погребли в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря. Начало местного почитания преподобного Еразма неизвестно.

Общецерковное почитание началось после разрешения Святейшего Синода во второй половине XVIII века включать в общецерковные месяцесловы имена ряда киевских святых.

Тропарь

Благолепие дому Господня любя, расточил еси нещадно имение твое во украшение того, преподобне Еразме, тем ныне живя в дому Господни на Небеси, моли и нам освятитися в жилище Господне.

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