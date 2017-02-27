27 февраля Православная Церковь чтит память святого равноапостольного Кирилла, учителя Словенского

Святой равноапостольный Кирилл, учитель Словенский, и его старший брат Мефодий по происхождению были славянами, которые родились в Македонии.

Святой Кирилл получил блестящее образование. Он рано принял сан пресвитера.

После возвращения в Константинополь святой Кирилл состоял библиотекарем соборной церкви и преподавателем философии. Он с успехом вел полемику с еретиками иконоборцами и с магометанами.

Затем святой ушел на гору Олимп к своему старшему брату Мефодию, но уединение его продолжалось недолгое время.

Оба брата были посланы в 857 году императором Михаилом в миссионерское путешествие для проповеди христианства у хазар.

По дороге они останавливались в Херсоне и открыли там мощи священномученика Климента, папы Римского. Прибыв к хазарам, святые братья беседовали с ними о христианской вере.

В 862 году началось главное дело святых братьев. По просьбе князя Ростислава император послал их в Моравию для проповеди христианства на славянском языке.

Святые Кирилл и Мефодий по откровению Божьему составили славянскую азбуку и перевели на славянский язык Евангелие и многие богослужебные книги. Также они ввели богослужение на славянском языке.

По природе болезненный и слабый, святой Кирилл от многих трудов вскоре заболел и, приняв схиму, скончался в 869 году сорока двух лет. Перед смертью он завещал своему брату продолжить христианское просвещение славян.

Тропарь

От пелен прилежно Премудрость сестру себе сотворив, Богогласе, пресветлую видев, яко девицу чисту, юже приемь, приведе, яко монисты златыми, сею украсив свою душу и ум, и обретеся яко другий Кирилл, блаженне, разумом и именем мудре.

Проект "Православные праздники" реализован "УНИАН-Религии" при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.