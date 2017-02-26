26 февраля – память преподобного Евлогия, архиепископа Александрийского

Преподобный Евлогий, архиепископ Александрийский, был одним из просвещенных и деятельных иерархов VI века.

В начале он был игуменом Богородичной обители Юстиниана в Антиохии, а затем избран на кафедру в Александрии, где и прослужил 27 лет.

Все годы своего управления святитель боролся против ересей.

Преподобный Евлогий скончался в начале седьмого века.

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