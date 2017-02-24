24 февраля – день памяти священномученика Власия, епископа Севастийского

Жизнь и церковное служение священномученика Власия проходило в период правления римских императоров Диоклетиана и Ликиния.

За святость жизни и благочестие Власий был избран на епископское служение жителями города Севастия в Малой Азии. В те времена многие верующие скрывались от преследований в пустынных и уединенных местах. Святитель Власий также ушел на гору Аргеос.

Известно, что к жилищу святого часто приходили дикие животные, которые кротко ожидали у его кельи окончания молитвы Божьего угодника, чтобы затем получить от него исцеление от болезней и благословение. Когда местный правитель по имени Агриколай узнал о том, что в горах скрываются христиане, то приказал немедленно схватить их. Однако его слуги смогли найти только епископа Власия.

По дороге на место казни святой прославлял Господа за будущий мученический венец и совершил множество чудес и исцелений. После отказа епископа Власия отречься от Христа, он был отдан на мучения. Вскоре Агриколай приказал утопить его в озере.

Перекрестив воду, исповедник пошел по ней как по суше. На предложение Власия последовать за ним по воде отозвалось 68 слуг правителя. Призвав на помощь своих богов, они зашли в воду и оттуда уже не вышли.

Святитель вскоре вернулся к своим палачам. Расстроенный потерей своих лучших слуг Агриколай приказал отсечь Власию голову.

Это произошло около 316 годп после Рождества Христового. По преданию, тело святого Власия погребла с почестями благочестивая женщина по имени Елисса на месте казни святого.

Тропарь

И нравом причастник, и престолом наместник апостолом быв, деяния обрел еси, Богодохновенне, в видения восход, сего ради слово истины исправляя, и веры ради пострадал еси даже до крове, священномучениче Власие. Моли Христа Бога спастися душам нашим.

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