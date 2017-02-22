22 февраля православные христиане празднуют обретение мощей святителя Иннокентия Иркутского

Святитель Иннокентий, в миру Иван, родился около 1680 года в семье священника.

В возрасте 15 лет он поступил на обучение в Киевский Богоявленский монастырь, а по окончании учебы в 1706 году он принял монашеский постриг с именем Иннокентий.

По воле Божией святителю пришлось послужить в звании флотского иеромонаха, что впоследствии сыграло немаловажную роль в его дальнейшей судьбе, так как способствовало его встрече с императором Петром I.

Уже 5 марта 1721 года в присутствии Петра I в Александро-Невской лавре состоялось посвящение Иннокентия в епископа. Такое решение было принято в связи с решением Священного синода о послании в Пекин епископа для устройства там церковной жизни.

Целый год пришлось добираться святителю Иннокентию к границе с Китаем, но он так и не был пропущен через неё.

Остановившись в Селенгинском Троицком монастыре, он стал ожидать разрешения ситуации, которая со временем только ухудшалась. За время ожидания Иннокентий перестал получать жалование, не мог вести переписки с Россией, основным источником питания стали пожертвования русских купцов. Томительное ожидание продолжалось три года.

Только в 1725 году Иннокентий переселился в Иркутский Вознесенский монастырь, а в 1727 году Синод назначил его Иркутским епископом.

Всего 4 года и 3 месяца был епископом в Иркутске святитель Иннокентий. За это время он сумел устроить прочное основание для жизни Церкви в Сибири.

Он был проповедником Христовой веры среди монголов, бурятов и русских, искореняя суеверия и язычество.

В возрасте пятидесяти лет в сентябре 1731 года он скончался, прожив напряженную подвижническую жизнь. Первое обретение его нетленных мощей произошло через 34 года после смерти святителя во время перестройки Вознесенского храма.

В 1804 году святитель Иннокентий был причислен к лику святых.

В XX веке мощи святого были утеряны.

В 1921 году власти совершили акт святотатства, вскрыв мощи святителя для медицинской экспертизы.

Только в 1990 году их нашли в подсобном помещении Ярославской церкви Николы Надеина.

Тропарь

Светильниче Церкве пресветлый, озаривый лучами доброт твоих страну сию, и исцеленьми многими притекающих к тебе с верою Бога прославивый, молим тя, святителю Иннокентие,ограждай молитвами твоими град сей от всех бед и печали.

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