21 февраля – день памяти святого пророка Захарии Серповидца

Святой пророк Захария был сыном Варахии и происходил из священнического рода Левия.

Вместе с пророком Аггеем он побуждал князя Зоровавеля и первосвященника Иисуса ускорить постройку иерусалимского храма, остановленную по распоряжению Камбиза, сына персидского царя Кира.

С юношеского возраста Захария был призван к пророческому служению. Именно в книге пророка Захарии содержатся многие вдохновенные предсказания о Спасителе.

Согласно преданию, святой пророк дожил до глубокой старости и скончался в последний год царствования Дария Истаспа около 520 года до нашей эры и был похоронен недалеко от Иерусалима, рядом со своим знаменитым современником и сподвижником пророком Аггеем.

Своим прозванием "Серповидец" Захария обязан одному из бывших ему откровений, в котором он видел летящий по воздуху свиток, изогнувшийся наподобие угрожающего серпа.

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