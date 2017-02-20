20 февраля – память преподобного Луки Элладского

Преподобный Лука был сыном бедных земледельцев из греческого селения Кастории.

Юноша получил благословение матери и ушел на приморскую гору, где устроил для себя келью, в которой пребывал в постоянном молчании и молитве.

Господь наградил угодника даром чудотворения и прозорливости.

За семь лет до смерти преподобный Лука стал игуменом маленького монастыря и мудро руководил братией в их подвигах.

После его кончины в 946 году на месте погребения святого был построен храм.

Тропарь

Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не отстави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.

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