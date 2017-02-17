17 февраля – день памяти преподобного Исидора Пелусиота

Преподобный Исидор был родом из Александрии и происходил из благочестивой христианской семьи. Святой был родственником Феофила Александрийского.

В юношеские годы Исидор скрылся на Пелусиотской горе, где жил пустынником, подражая Иоанну Крестителю. Во время путешествия в Константинополь юноша познакомился с Иоанном Златоустом и стал его учеником, посвятив себя христианской проповеди.

В своих посланиях он обращается с наставлениями к воинам, монахам и высокопоставленным лицам духовным. Его письма, сохранившиеся в большом количестве, общим числом более двух тысяч, начали издаваться уже с XVI века.

Преподобный Исидор перенес из Египта в Малую Азию мощи преподобных Паисия Великого и Павла Фивейского.

Тропарь

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу: приим бо крест, последовал еси Христу и, дея, учил еси презирати убо плоть, преходит бо прилежати же о души, вещи безсмертней: темже и со Ангелы срадуется, преподобне Исидоре, дух твой.

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