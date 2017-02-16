16 февраля день памяти праведного Симеона Богоприимца и пророчицы Анны

Святой Симеон Богоприимец - один из первых переводчиков Священного Писания на греческий язык. Работая над книгой пророка Исаии, он хотел слово „Дева” заменить словосочетанием „молодая женщина”. Вдруг ему явился Ангел и поведал, что пророчество святого Исаии о рождении Спасителя от Девы истинно. А праведный Симеон, чтобы убедиться в этом, станет свидетелем исполнения данного пророчества.

Это и произошло в Иерусалиме на 40-й день после рождения Христа.

Тогда в храме присутствовала и 84-летняя вдова, святая Анна Пророчица, за свою аскетическую жизнь удостоившаяся дара пророчества. Она слышала предсказания Святого Симеона и вместе с ним воспевала Бога, сообщая всем, что появился Мессия

Стихира святым

Анна богодохновенная и Симеон пребогатый, Младенца явльшася по нам видевше, Тому ныне поклонишася.

Тропарь

Симеону Богоприимцу Симеон старец днесь веселится, восприят на руку свою Младенца Превечнаго Бога, от уз плоти разрешитися прося и вопия: видеста очи мои спасение Твое мирови.

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