15 февраля – Сретение Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа

Праздник Сретения Господня, который отмечается 15 февраля, относится к числу великих двунадесятых праздников Православной Церкви.

В восточных странах Сретение известно с IV века. Этот праздник установлен в честь памяти об одном из самых значимых событий в истории взаимоотношений Господа Бога с человечеством.

Более двух тысяч лет назад, на сороковой день после рождения Иисуса Христа, его родители – Дева Мария и праведный Иосиф Обручник, принесли Божественного Младенца в Иерусалимский храм, чтобы согласно существующему закону, отдать своего первенца в дар Всевышнему и поблагодарить за его появление на свет.

В храме Богородицу и Иосифа встретил праведный Симеон, который, согласно преданию, являлся одним из переводчиков Священного Писания Ветхого Завета с иврита на греческий язык.

Когда-то, еще будучи молодым, Симеон трудился над переводом книги пророка Исайи, он усомнился в предсказании о том, что Христос родится от земной женщины. Он даже хотел исправить текст, но в это мгновение Симеону явился ангел и сказал, что за его сомнение он не умрет до тех пор, пока своими глазами не увидит Спасителя.

Посмотрев на Младенца, праведный Симеон понял, что это и есть долгожданное чудо. Ведомый божественным провидением, Святой взял его на руки и сказал следующие слова: «Ныне отпускаешь Ты раба Твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов…».

Свидетельницей этого великого события была и престарелая пророчица Анна, которая всегда находилась в храме, почти все время проводя в усердных и искренних молитвах Господу.

По свидетельствам истории, с 544 года в Византии было принято решение отмечать Сретение Господне более торжественно.

Дело в том, что на страну одно за другим обрушивались несчастья: природные катаклизмы, неизвестные болезни, уносившие по несколько тысяч человек в день.

В 544 году христианам было знамение, после которого они торжественно совершили всенощное бдение и крестный ход, и вскоре бедствия прекратились, а в благодарность Богу Сретение стало отмечаться с большими почестями.

В праздник Сретения на церковных богослужениях принято освящать свечи. Этот обычай берет свое начало от древнейшей традиции устраивать в этот день праздничное шествие по городу с зажженными свечами и светильниками, которое многим похоже на крестный ход.

Тропарь

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия Солнце правды, Христос Бог наш, просвещаяй сущия во тьме. Веселися и ты, старче праведный, приемый во объятия Свободителя душ наших, дарующаго нам воскресение.

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