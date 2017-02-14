14 февраля православные христиане чтут память святого мученика Трифона Апамейского
Святой мученик Трифон родился в одной из областей Малой Азии, в селении Кампсада.
С юных лет Господь дал ему силу изгнания бесов и исцеления различных болезней. Однажды жители его родного села были спасены им от голода: святой Трифон силой своей молитвы заставил уйти вредных насекомых, истреблявших хлебные злаки и опустошавших поля.
Особенно прославился святой Трифон изгнанием беса из дочери римского императора Гордиана. Когда на царский престол вступил император Декий, правителю области Акилину было донесено, что святой Трифон смело проповедует веру во Христа и многих приводит ко Крещению.
Святого схватили и привели на допрос, во время которого он бесстрашно исповедал свою веру.
Его подвергли жестоким пыткам, били палками, терзали тело железными крючьями, обжигали раны огнем.
Наконец, он был осужден на усечение мечом, но перед тем, как воины занесли меч над головой святого мученика, он предал душу свою в руки Божий. Это событие произошло в городе Никее в 250 году.
Святое тело мученика христиане обвили чистыми пеленами и хотели похоронить в Никее, но святой Трифон, в видении, повелел перенести его тело на свою родину в селение Кампсаду. Это и было исполнено. Впоследствии мощи святого Трифона были перенесены в Константинополь, а затем в Рим.
Большим почитанием пользуется святой мученик в Русской Православной Церкви.
Мученику Трифону особо молятся об исцелении от телесных недугов, в болезненном состоянии, в случаях порчи плодов и во время голода.
Тропарь
Мученик Твой, Господи, Трифон, во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего, имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.
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