14 февраля – день памяти преподобного Петра Галатийского

О святом Петре известно, что в возрасте девяти лет он покинул родительский дом и отправился сначала в Иерусалим, а затем в Антиохию.

Там он уединился в пещере, и начал жить строгой жизнью, проводя дни в молитве и принимая лишь через день хлеб и воду.

Преподобный Петр получил от Бога дар чудотворений и мог исцелять недуги и прогонять бесов.

Преподобный скончался около 429 года в возрасте девяноста девяти лет, из которых девяносто лет служил Богу.

Тропарь

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу: приим бо крест, последовал еси Христу, и дея учил еси презирати убо плоть, преходит бо, прилежати же о души, вещи безсмертней; темже и со Ангелы срадуется, преподобне Петре, дух твой.

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