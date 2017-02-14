14 февраля – память святой мученицы Перпетуи

Святая мученица Перпетуя происходила из рода патрициев и жила в Карфагене, на севере Африки. Тайно от отца-язычника она приняла святое крещение и сподобилась мученической кончины вместе со своим братом Сатиром, служанкой Филицитатой и юношами Ревокатом, Саторнилом и Секундом, которые также готовились стать христианами.

Перед казнью святая Перпетуя имела от Бога видение, которое укрепило ее душевные силы.

Святой Секунд скончался в темнице, а остальные мученики были отданы на растерзание зверям. Однако звери не коснулись осужденных, и тогда всех их казнили мечом около 203 года.

Тропарь

Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего: имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости; тех молитвами спаси души наша.

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