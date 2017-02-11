11 февраля – Собор Екатеринбургских святых

Це свято в Руській Православній Церкві встановлено в пам'ять про святих, які пов'язані з Єкатеринбурзькою єпархіею.

Святкування встановлено з благословення Патріарха Московського і всієї Русі Кирила в 2010 році за ініціативи архієпископа Єкатеринбурзького і Верхотурського Вікентія.

Святкування Собору Екатеринбурзьких святих почали здійснювати з 2011 року.

Днем святкування обрано 11 лютого - день заснування Єкатеринбурзької єпархії.

Усього в складі Собору Екатеринбурзьких святих прославлено 63 святих, подвижницьке життя і мученицька смерть яких була безпосередньо пов'язана з Єкатеринбурзькою єпархією.

Тропар

Украшается днесь Святая Церковь, торжествующи собор святых земли Екатеринбуржския, и яко зарями просвещается светло в памяти их, вся призывающи стезями их честнаго жительства шествовати, и в терпении спасение свое соделовати; темже притекающе к ним верою, возопиим: молитеся ко Господу, мир даровати мирови, и душам нашим велию милость.

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